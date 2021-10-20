وزير الخارجية الأمريكى: نبذل ما بوسعنا لإطلاق سراح المختطفين فى هايتى

جدة - نرمين السيد - وقال بلينكن إنّ "تركيزنا فى الإدارة الأمريكية منصبّ بالكامل على هذا الأمر"، مشيراً إلى أن فريقا من مكتب التحقيقات الفدرالى "أف بى آى" منكبّ على هذه القضية.

وأضاف "سنفعل كل ما بوسعنا للمساعدة فى حل الوضع".

وكانت وزيرة العدل فى هايتى، ليزت كيتل، قد أعلنت أمس الثلاثاء، أن العصابة التى اختطفت مجموعة من المبشرين الأمريكيين والكنديين طلبت فدية مليون دولار للإفراج عن كل فرد، ما يعادل 17 مليون دولار.

وأشارت وزيرة العدل الهايتية إلى أن المفاوضات مع الخاطفين قد تستغرق أسابيع، لافتة إلى حكومتها تسعى إلى إطلاق سراح الرهائن دون دفع فدية.