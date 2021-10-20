جدة - نرمين السيد - وقال بلينكن إنّ "تركيزنا فى الإدارة الأمريكية منصبّ بالكامل على هذا الأمر"، مشيراً إلى أن فريقا من مكتب التحقيقات الفدرالى "أف بى آى" منكبّ على هذه القضية.
وأضاف "سنفعل كل ما بوسعنا للمساعدة فى حل الوضع".
وكانت وزيرة العدل فى هايتى، ليزت كيتل، قد أعلنت أمس الثلاثاء، أن العصابة التى اختطفت مجموعة من المبشرين الأمريكيين والكنديين طلبت فدية مليون دولار للإفراج عن كل فرد، ما يعادل 17 مليون دولار.
وأشارت وزيرة العدل الهايتية إلى أن المفاوضات مع الخاطفين قد تستغرق أسابيع، لافتة إلى حكومتها تسعى إلى إطلاق سراح الرهائن دون دفع فدية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية الأمريكى: نبذل ما بوسعنا لإطلاق سراح المختطفين فى هايتى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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