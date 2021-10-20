مصرع 116 شخصا في فيضانات وانزلاقات تربة في الهند والنيبال

بلغت حصيلة الفيضانات وحوادث انزلاق التربة في الهند 85 قتيلا، الأربعاء، كما أعلن مسؤولون فيما لقي 31 شخصا مصرعهم في النيبال وفقد أثر 43 آخرين.

في أوتارخاند بشمال الهند قال مسؤولون إن 46 شخصا قتلوا في الأيام الماضية، فيما فقد 11 في كيرالا في الجنوب كما ذكر رئيس وزراء الاقليم بيناراي فيجايان مشيرا الى ان الحصيلة هناك بلغت 39 قتيلا.

في النيبال قال مسؤول ان الفيضانات وانزلاقات التربة أودت بحوالى 31 شخصا.