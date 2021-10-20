بلغت حصيلة الفيضانات وحوادث انزلاق التربة في الهند 85 قتيلا، الأربعاء، كما أعلن مسؤولون فيما لقي 31 شخصا مصرعهم في النيبال وفقد أثر 43 آخرين.
في أوتارخاند بشمال الهند قال مسؤولون إن 46 شخصا قتلوا في الأيام الماضية، فيما فقد 11 في كيرالا في الجنوب كما ذكر رئيس وزراء الاقليم بيناراي فيجايان مشيرا الى ان الحصيلة هناك بلغت 39 قتيلا.
في النيبال قال مسؤول ان الفيضانات وانزلاقات التربة أودت بحوالى 31 شخصا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع 116 شخصا في فيضانات وانزلاقات تربة في الهند والنيبال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.