المغرب يعلق الرحلات الجوية مع 3 دول أوروبية

علقت السلطات المغربية الرحلات مع ثلاث وجهات أوروبية بسبب بروز متحور جديد لجائحة كورونا.
وأعلنت الرئيسة التنفيذية لشركة العربية للطيران في المغرب، ليلى مشبال، الثلاثاء، تعليق الرحلات الجوية بين المغرب و ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة حتى إشعار آخر، وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء 20 أكتوبر.
وأوضحت مشبال عبر تغريدة على تويتر، أن السلطات المغربية قررت اعتبارًا من يوم الأربعاء 20 أكتوبر تعليق الرحلات الجوية إلى ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة حتى موعد لاحق.
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