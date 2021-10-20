إتمام المركز الوطني للقياس اختبار القدرات العامة GAT الورقي للقبول الجامعي

اختتم المركز الوطني للقياس اختبار القدرات العامة GAT في صورته الورقية لعدد مئتين وعشرين ألف طالب وطالبة كخطوة للالتحاق بالتعليم الجامعي وفق نتائج الاختبا روكان عدد مقرات الاختبارات الورقية 180 مقر، كما أعلن المركز الوطني للقياس عن إمكانية أداء الاختبار على مدار العام من خلال المقرات المحوسبة وعددها مئة وإحدى عشر مقر داخل المملكة و24 مقر في دول أخرى.

اختبار القدرات العامة هو عبارة عن اختبار له مقياس موحد لكافة الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية ولديهم رغبة في مواصلة تعليمهم الجامعي والالتحاق بكلية بإحدى الجامعات.

وعن طريق هذا المقياس يتم مساعدة المؤسسات الجامعية في الاختيار العادل للطلاب حسب قدراتهم المؤهلة للمكان المناسب.

وفي خلال هذا العام 2021م تم اختبار عدد 1057427 طالب وطالبة وفقًا لهذا المقياس.

وقد وفرت هيئة تقويم التعليم والتدريب نماذج من الأسئلة وطرق الإجابة عليها حتى يتدرب الطلاب ولا يجدون رهبة عند اجتياز الاختبار الحقيقي.

وذلك عن طريق مسح QR Code خاص ببرنامج الهيئة والتدريب وآخر خاص بكتب الاختبار وكلاهما متوفر على موقع الهيئة.

يتمتع اختبار القدرات العامة للراغبين في الالتحاق بالتعليم الجامعي والذي يوفره المركز الوطني للقياس بعدد من المميزات وهي: