برلمانى برازيلى يطالب بتوجيه اتهامات لبولسونارو حول تعامله مع أزمة كورونا

جدة - نرمين السيد - وجاء فى وثيقة من نحو 1200 صفحة أعدها السيناتور المعارض رينان كاليروس للجنة من الكونجرس البرازيلى أجرت التحقيق، أن بولسونارو أهدر فرصا مبكرة لحصول الحكومة على لقاحات مما تسبب فى تأخر حملة التطعيم وفى وفاة ما يقدر بنحو 95 ألف شخص.

وذكر التقرير أن بولسونارو كان يتحرك بدافع "اعتقاد لا يستند لأساس بنظرية مناعة القطيع التى تتمثل فى انتقال العدوى بصورة طبيعية، ووجود علاج".

وأضاف التقرير "ومع عدم وجود لقاح، تكون أعداد الوفيات عالية، وهو ما حدث بالفعل".

وقال التقرير أيضا إنه يجب توجيه اتهامات كذلك لثلاثة من أبناء بولسونارو، هم السيناتور فلافيو، والنائب الاتحادى إدواردو، وعضو مجلس المدينة كارلوس، متهما إياهم بنشر معلومات مغلوطة حفزت على "عدم الالتزام بالإجراءات الصحية لاحتواء الوباء".