عبوة ناسفة تستهدف آلية للشرطة فى كابول

جدة - نرمين السيد - وقال الناطق باسم وزارة الداخلية قارى سيد خوستى إن "قنبلة ألقيت على سيارة لحركة طالبان وتسبب بإصابة اثنين منهم بجروح". فيما قال أحد شهود العيان، "رأيت سحابة دخان كبيرة من مرآة سيارتى والناس يفرون وتمكنت من مغادرة المكان".

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