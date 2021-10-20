أردوغان يطلب من البرلمان تمديد صلاحية تنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق...

قدمت الرئاسة التركية، اليوم الأربعاء، مذكرة للبرلمان، لتمديد الصلاحية الممنوحة لرئيس الجمهورية، رجب طيب أردوغان، بشأن تنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق عامين آخرين.
وكانت تركيا قد أطلقت في 23 أبريل الماضي، عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة" بشكل متزامن ضد عناصر "حزب العمال الكردستاني" (التركي) المتمركزين في مناطق متينا وأفشين-باسيان بشمال العراق.
ومنذ العام 2016، أطلقت القوات التركية 3 عمليات عسكرية بشمال سوريا شملت أراض في محافظات حلب والرقة والحسكة ضد تنظيمي "داعش" و"وحدات حماية الشعب" الكردية، وكذلك واحدة أطلق عليها اسم "درع الربيع" في إدلب ضد الجيش السوري في 27 فبراير 2020.
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