رابط نظام نور وخطوات التسجيل لإستخراج نتائج الطلاب برقم الهوية 1443

رابط نظام نور، من أكثر الأمورالتي يهتم بها المواطنون في المملكة العربية السعودية الآن هو معرفة رابط نظام نورالذي يمكنهم من خلاله الاستعلام أو طلب الكثير من الخدمات التعليمية المتاحة باستخدام رقم الهوية فقط وايضا من المقرر ان يتم صدور درجات الطلاب في المملكة السعودية خلال الايام القليلة القادمة عبر النظام، وفيما يلي نوافيكم بأهم التفاصيل الخاصة بنظام نور وكيفية التسجيل فية للإستفادة من كافة الخدمات المتوفرة خلالة.

رابط نظام نور

منذ أن بدأت جائحة كورونا واتجهت معظم دول العالم لتوفير الخدمات للمواطنين بشكل الكتروني، وعليه قامت الحكومة في المملكة العربية السعودية متمثلة في وزارة التربية والتعليم بتفعيل رابط نظام نور، لتقديم الخدمات المختلفة للطلاب، التي شمل ما يلي:

الاستعلام عن موعد الاختبارات الشهرية والنهائية. معرفة درجات ونتائج الطلاب في كل مادة. وذلك بالإضافة لمعرفة عدد أيام الحضور والغياب عن الدوام، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني التابع لنظام نور والنقر على أيقونة التقارير ومنها إلى كشف الغياب. ومن بين الخدمات الهامة التي يقدمها نظام نور أيضاً هو اتاحة تسجيل الطلاب في مرحلة رياض الأطفال أو للصف الاول الابتدائي.

رابط نظام نور وخطوات التسجيل برقم الهوية

أصبح الآن بإمكان ولي الأمر الاستعلام أو طلب أي من الخدمات التعلمية التي يحتاجها الطلاب من خلال رابط نظام نور الذي حرصت وزارة التربية والتعليم على إطلاقه وتطويره مؤخراً للتسهيل على المواطنين الحصول على الخدمات المطلوبة بشكل إلكتروني في ظل انتشار وباء كورونا المستجد، وفيما يلي توضيح لأهم الخطوات التي يجب على الطالب او ولى الامر اتباعها للتسجيل:

يتم الدخول اولا على رابط نظام نور .

. ومن ثم يتم ادراج البيانات المطلوبة في الخانات الخاصة بذلك.

بعد ذلك يقوم المستخدم بإدخال رمز التحقق.

بعد نجاح عملية تسجيل الدخول لنظام نور التعليمي يجب تحديد الخدمة المطلوبة والضغط على الأيقونة الخاصة بها واتباع باقي الخطوات المذكورة عبر الموقع.

وجدير بالذكر أنه يمكن الدخول من خلال استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بنظام «أبشر» عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد.