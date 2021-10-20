معارض سيارات مستعملة بالتقسيط الشروط وطريقة التقديم

معارض سيارات مستعملة بالتقسيط من أهم الأشياء التي يتم البحث عنها من قبل المواطنين والمقيمين داخل المملكة وذلك في حالة الرغبة في تقسيط سيارات بدون بنك لذا فأنهم يلجؤون للبحث عن تقسيط سيارات مستعملة عبداللطيف جميل وذلك لما توفره شركة عبداللطيف من إمكانية الحصول على سيارات مستعملة بالتقسيط من المالك أو من إحدى المعارض الخاصة بهم، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على معارض سيارات مستعملة بالتقسيط.

معارض سيارات مستعملة بالتقسيط

هناك العديد من معارض سيارات مستعملة بالتقسيط ومن أفضلها معارض عبداللطيف جميل للسيارات المستعملة وكذا المعارض المعتمدة لدى شركة اليسر للتمويل، ويمكن تملك السيارات المستعملة من خلال توافر الشروط التالية:

عروض شركة اليسر لتقسيط السيارات 2021

توفر الشركة عروض مميزة لشراء السيارات ذات الموديلات الحديثة بالإضافة إلى شراء السيارات المستعلمة وذلك من خلال منتجي المرابحة والإيجار التمويلي:

شروط شركة اليسر للتقسيط

تختلف شروط التقسيط داخل الشركة باختلاف المنتج المراد الحصول عليه كالآتي:

يتاح تمويل الأفراد من سن 22 عامًا وبحد أقصى 60 عام.

تحصل العميل على 5000 ريال كحد أدنى للراتب شهريًا.

يتاح تمويل السيارات في حالة بقاء العميل على قوة العمل لمدة 3 أشهر فأكثر.

يبدأ سن قبول التمويل من 21 عامًا.

ضرورة حصول العميل على 4000 ريال شهريًا فأكثر.

بقاء العميل على رأس العمل لمدة تتخطى الثلاثة أشهر.

الالتزام بالتأمين الشامل على المركبة المراد الحصول عليها.

التوجه إلى صفحة شركة اليسر الرسمية.

اختيار الافراد ومنها النقر على نوع التمويل المراد الحصول عليه.

النقر على تقديم الطلب بأسفل الصفحة.

ملئ كافة البيانات المطلوبة والنقر على إرسال.

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هناك بعض الشروط الأساسية التي تم وضعها من قبل الشركة للاستفادة من تقسيط السيارات المستعملة وهي: