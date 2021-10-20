استئناف الرحلات بين مراكش والكنارى بعد تحسن ثوران بركان لا بالما

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة بينتر الإسبانية، أنها ستستأنف رحلاتها بين جزر الكنارى ومراكش، بعد تحسن الوضع الوبائى بين المنطقتين، بالإضافة إلى السماح لعدد من المنتجعات بالجزر باستقبال السائحين بعد ثوران بركان جزيرة لا بالما.





وحددت شركة الطيران، فى الوقت الحالى، رحلة أسبوعية مع مطار مراكش المنارة، والذى سيتم تشغيله أيام الأحد. وكانت السياحة قد تضررت بشدة فى لا بالما بسب جائحة كورونا والبركان، فيما حث المسؤولون السائحين على القدوم.

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