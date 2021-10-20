منصة مدرستي التعليمية للتعلم عن بُعد في المملكة السعودية 1443

منصة مدرستي التعليمية، حرصت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية على انشاء منصة تعليمية الكترونية للتعليم عن بعد “منصة مدرستي التعليمية” وخاصة في ظل انتشار وباء كورونا، وقد قتل ذلك الموضوع بحثاً منذ انتشار الجائحة، بعد إغلاق المدارس ومكوث الطلاب في المنزل خوفاً عليهم من خطر الإصابة بالفيروس الذي أودى بحياة الملايين على مستوى العالم، وقد نجحت هذة المنصة بالفعل في توفير كافة الخدمات التعليمية التي يحتاجها الطلاب وأولياء الأمور وكذلك المعلمين لاستكمال العام الدراسي بسلام، حيث تتيح للطلاب امكانية تناول المناهج التعليمية الخاصة بهم بشكل الكتروني، وتوفير العديد من الخدمات التعليمية الاخرى لكافة الطلاب من جميع المراحل التعليمية المختلفة، وفي السطور القادمة نتعرف سويا على خطوات التسجيل برقم الهوية في هذة المنصة بكل سهولة.

منصة مدرستي التعليمية

مؤخرا قد أعلن حمد آل الشيخ وزير التربية والتعليم السعودي منذ عدة أيام عن تفعيل رابط منصة مدرستي التعليمية لاستقبال العام الدراسي الجديد، وذلك على الرغم من تطبيق تقويم جديد للعام الدراسي الجاري يعتمد على تقسيم السنة الدراسية إلى ثلاثة فصول، مؤكداً أنه لن تتوقف “منصة مدرستي الإلكترونية، بل وأضاف أنه سوف تعمل الوزارة على تطويرها لرفع كفاءة نظام التعليم في المملكة.

ذلك وأضاف وزير التعليم السعودي آل الشيخ أن نظام التعليم الإلكتروني عن بُعد سوف يستمر حتى بعد التطبيق الجديد الذي يستدعي حضور الطلاب إلى المدارس، ولكنه يتم بشكل مختلف عما سبق، حيث توفر “منصة مدرستي ما يزيد عن 45 ألف مصدراً تعليميًا للطلاب يراعي الفروق الفردية فيما بينهم بما في ذلك الكثير منالفيديوهات المرئية والكتب التربوية، والألعاب التعليمية.

رابط دخول منصة مدرستي التعليمية

يتم الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية من خلال عدة خطوات تبدأ بتحميل تطبيق توكلنا، ومن ثم الدخول إلى تبويب حسابي للنقر على بيانات المنصة.

ثم يقوم الطالب بالضغط على اسم المستخدم ، ثم إرسال في التبويب الظاهر، ليستلم كلمة المرور على الهاتف المحمول.

بمجرد وصول كلمة المرور سوف يتم تفعيل الحساب على برنامج “تيمز” لحضور الحصص المدرسية.

كما يمكن ايضا الدخول الى المنصة من خلال الرابط المباشر لها على شبكة الانترنت.