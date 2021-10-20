مسيرة افتتاح موسم الرياض وحجز تذاكر موسم الرياض والقنوات الناقلة

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مسيرة افتتاح موسم الرياض حيث تنطلق مساء اليوم مسيرة افتتاح نوسم الرياض رسميا. وأعلنت الهيئة العامة للترفيه نفاذ كل تذاكر مسيرة الافتتاح رسميا وذلك لأقبال الكثير من المواطنين والمقيمين عليها. كذلك أعلنت الهيئة أن مسيرة هذا الموسم ستكون أكبر مسيرة استعراضية في المملكة العربية السعودية وتضم أكثر من ١٥٠٠ مشارك بأزياء استعراضية. وكذلك عروض الألعاب النارية في سماء الرياض وعرض دبابات هارلي والكثير من المفاجآت. كذلك تم الإعلان عن تخصص مدرج لمشاهدة المسيرة كاملة وعن الاستعانة بأكثر من ٢٧٥٠ طائرة دورن لنقل فاعليات مسيرة الافتتاح. وكذلك تم الإعلان عن انطلاق المسيرة في السابعة مساء بالقرب من منطقة بوليفارد سيتي والتي تعتبر أهم مناطق موسم الرياض هذا الموسم. كذلك يعتبر موسم الرياض أضخم الأحداث الترفيهية داخل المملكة العربية السعودية. وكذلك نستعرض ألان القنوات الناقلة لمسيرة موسم الرياض وطريقه حجز تذاكر موسم الرياض.القنوات الناقلة لمسيرة افتتاح موسم الرياض
أعلنت الهيئة العامة للترفيهية عن القنوات التي سوف تقوم بنقل أحداث المسيرة علي الهواء مباشرة. كذلك تم الإعلان عن استخدام أكثر من ٢٧٥٠ طائرة دورن لتغطية جميع أحدات الفاعليات. وقد جاءت قائمة القنوات الناقلة للفاعليات وهي :
- قناة LBC.
- منصة شاهد.
- كذلك قناة السعودية SBC.
- قناة روتانا أفلام.
- قناة روتانا كلاسيك.
- كذلك قناة روتانا خليجية.
- قناة MBC1.
- قناة MBC مصر.
- أولا الدخول إلى الموقع الرسمي من الرابط ticketmx.com
- ثم الضغط علي أيقونة تسجيل حساب جديد من أعلي الصفحة.
- بعد ذلك أدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح الاسم وتاريخ الميلاد والبريد الإلكتروني والجنسية.
- ثم أختيار تسجيل مستخدم جديد ب ticketmx.
- بعد ذلك تظهر قائمة الفاعليات وأسعار التذاكر تقوم باختيار الحدث المطلوب.
- ثم التوجه إلي الدفع وتأكيد عملية الشراء.
- تحميل التطبيق الخاص بموسم الرياض للاندرويد من هنا play.google.com وتحميل التطبيق للايفون من هنا apps.apple.com
- ثم أنشاء حساب مستخدم جديد
- بعد ذلك أختيار الفاعلية التي تود حضورها.
- ثم يتم التحويل إلي موقع ticketmx لاستكمال الحجز.
- ثم تقوم بدفع قيمة التذكرة عبر نظام مدي للدفع المسبق.
الوسوم
مسيرة افتتاح موسم الرياض حيث تنطلق مساء اليوم مسيرة افتتاح نوسم الرياض رسميا. وأعلنت الهيئة العامة للترفيه نفاذ كل تذاكر مسيرة الافتتاح رسميا وذلك لأقبال الكثير من المواطنين والمقيمين عليها. كذلك أعلنت الهيئة أن مسيرة هذا الموسم ستكون أكبر مسيرة استعراضية في المملكة العربية السعودية وتضم أكثر من ١٥٠٠ مشارك بأزياء استعراضية. وكذلك عروض الألعاب النارية في سماء الرياض وعرض دبابات هارلي والكثير من المفاجآت. كذلك تم الإعلان عن تخصص مدرج لمشاهدة المسيرة كاملة وعن الاستعانة بأكثر من ٢٧٥٠ طائرة دورن لنقل فاعليات مسيرة الافتتاح. وكذلك تم الإعلان عن انطلاق المسيرة في السابعة مساء بالقرب من منطقة بوليفارد سيتي والتي تعتبر أهم مناطق موسم الرياض هذا الموسم. كذلك يعتبر موسم الرياض أضخم الأحداث الترفيهية داخل المملكة العربية السعودية. وكذلك نستعرض ألان القنوات الناقلة لمسيرة موسم الرياض وطريقه حجز تذاكر موسم الرياض.القنوات الناقلة لمسيرة افتتاح موسم الرياض
أعلنت الهيئة العامة للترفيهية عن القنوات التي سوف تقوم بنقل أحداث المسيرة علي الهواء مباشرة. كذلك تم الإعلان عن استخدام أكثر من ٢٧٥٠ طائرة دورن لتغطية جميع أحدات الفاعليات. وقد جاءت قائمة القنوات الناقلة للفاعليات وهي :
- قناة LBC.
- منصة شاهد.
- كذلك قناة السعودية SBC.
- قناة روتانا أفلام.
- قناة روتانا كلاسيك.
- كذلك قناة روتانا خليجية.
- قناة MBC1.
- قناة MBC مصر.
- أولا الدخول إلى الموقع الرسمي من الرابط ticketmx.com
- ثم الضغط علي أيقونة تسجيل حساب جديد من أعلي الصفحة.
- بعد ذلك أدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح الاسم وتاريخ الميلاد والبريد الإلكتروني والجنسية.
- ثم أختيار تسجيل مستخدم جديد ب ticketmx.
- بعد ذلك تظهر قائمة الفاعليات وأسعار التذاكر تقوم باختيار الحدث المطلوب.
- ثم التوجه إلي الدفع وتأكيد عملية الشراء.
- تحميل التطبيق الخاص بموسم الرياض للاندرويد من هنا play.google.com وتحميل التطبيق للايفون من هنا apps.apple.com
- ثم أنشاء حساب مستخدم جديد
- بعد ذلك أختيار الفاعلية التي تود حضورها.
- ثم يتم التحويل إلي موقع ticketmx لاستكمال الحجز.
- ثم تقوم بدفع قيمة التذكرة عبر نظام مدي للدفع المسبق.
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