بالفيديو.. علماء يوثقون "اصطداما" على كوكب المشتري

التقط علماء فلك يابانيون لقطات لما يبدو وكأنه "اصطدام" وقع على كوكب المشتري، بعد مرور أكثر من شهر على ملاحظة حادثة مماثلة.
ونشر فريق من الباحثين، بقيادة كو أريماتسو من جامعة كيوتو، لقطات لضوء ساطع غامض ظهر على المشتري لمدة أربع ثوانٍ تقريبا في 15 أكتوبر، وفق ما ذكر موقع "سكاي أند تيليسكوب".
وإذا تم تأكيد الضوء الساطع على أنه ناتج عن تصادم فسيكون هذا هو التاسع الذي تلتقطه العين البشرية. وقد لوحظ آخر مرة في 13 سبتمبر.
ونشر الباحثون تغريدة على تويتر، جاء فيها: "لأول مرة في التاريخ، نجحنا في المراقبة المتزامنة لوميض ضوء، في الوقت الذي اصطدم فيه جسم صغير بسطح كوكب المشتري في الساعة 22:24 (بتوقيت اليابان) في 15 أكتوبر".
ويصطدم كوكب المشتري بعشرات، وربما المئات، من الكويكبات كل عام، حيث يعمل الكوكب العملاق وكأنه حاجز يمنع مثل هذه الأجسام من التأثير على الأرض. ومع ذلك، فإن تصوير مثل هذا الاصطدام مع المشتري نادر جدا.
يذكر أن أول اصطدام مسجل على كوكب المشتري، كان مع المذنب شوميكر ليفي 9 (SL9)، في يوليو 1994.
والشهر الماضي، التقط علماء فلك هواة ضوءا ساطعا يظهر لبضع ثوانٍ على الكوكب العملاق الغازي.
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