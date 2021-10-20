لافروف: تهديدات الإرهاب وتهريب المخدرات ما تزال حاضرة فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إنه يأسف لعدم مشاركة الولايات المتحدة فى اجتماع بموسكو حول أفغانستان، مشيرا إلى أن واشنطن رفضت للمرة الثانية المشاركة فى اجتماعات دولية موسعة بشأن كابول.





وأضاف لافروف، تحدثت مع طالبان قبل اجتماع موسكو والوضع فى أفغانستان ليس مستقرا، لافتا إلى أن اجتماعات "صيغة موسكو" تلعب دورا مهما فى تسوية الأوضاع فى أفغانستان، مؤكدا أن تهديدات الإرهاب وتهريب المخدرات لا تزال حاضرة فى البلاد.

وتابع، طلبت من طالبان عدم السماح باستخدام أفغانستان منطلقا لمهاجمة دول الجوار، داعيا إلى تشكيل حكومة شاملة تمثل كل أطياف الشعب الأفغانى.

كما أكد أن روسيا تعترف بجهود طالبان لإحلال الاستقرار فى أفغانستان، بحسب قناة "العربية".

واحتضنت العاصمة الروسية موسكو، أمس، اجتماعا ثلاثيا بين روسيا وباكستان والصين لمناقشة آخر المستجدات فى أفغانستان. وأوضحت الخارجية الروسية فى بيان، أن الاجتماع شارك فيه مبعوثو الدول الثلاث إلى أفغانستان.

وأضاف البيان أن المشاركين تبادلوا وجهات النظر حول التهديدات الأمنية المشتركة، وأعربوا عن اهتمامهم المشترك بتقديم مساعدات إنسانية واقتصادية عاجلة لأفغانستان.