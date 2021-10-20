أزمة الطاقة.. الاتحاد الأوروبى يحذر من استخدام الفحم

جدة - نرمين السيد - وقال، إن هذا الأمر "ليس تحركا ذكيا"، وينبغى للأسواق أن تنتهز الفرصة للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة. جدير بالذكر أن صعود أسعار الغاز شجع المزيد من شركات المرافق على التحول إلى الفحم لتوليد الكهرباء، بينما تحاول المنطقة إقناع الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى بإنهاء استخدام الوقود الملوث للبيئة.

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