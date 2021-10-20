لافروف: نأسف لغياب أميركا عن محادثات بشأن أفغانستان

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الأربعاء، إن بلاده "تأسف" لغياب المسؤولين الأميركيين عن محادثات دولية بشأن أفغانستان مع حركة طالبان.

وأوضح لافروف ، في كلمة له بانطلاق مؤتمر دولي بشأن أفغانستان في موسكو اليوم الأربعاء، أن "واشنطن رفضت للمرة الثانية المشاركة في اجتماعات دولية موسعة بشأن أفغانستان".

وانطلق المؤتمر الدولي حول أفغانستان بحضور مسؤولين من 10 دول، من بينها دولُ الجوار الأفغاني، كما يحضر المؤتمر لأول مرة وفدٌ من حركة طالبان.

وكانت الولايات المتحدة قد قالت إنها لن تنضم لهذه الجولة من المحادثات في موسكو "لأسباب فنية"، لافتة في الوقت نفسه إلى أنها "تخطط للمشاركة في المستقبل".

وفي افتتاح المؤتمر، قال لافروف إن بلاده تعترف بجهود طالبان لإحلال الاستقرار في أفغانستان، محذرا من استمرار التهديدات الإرهابية وتهريب المخدرات في الأراضي الأفغانية.

ودعا لافروف إلى تشكيل حكومة أفغانية شاملة تمثل كل أطياف الشعب، مشيرا إلى أن اجتماعات "صيغة موسكو" تلعب دورا مهما في تسوية الأوضاع في أفغانستان.

كما نوه وزير الخارجية الروسية إلى أن "تهديدات الإرهاب وتهريب المخدرات، لا تزال حاضرة في أفغانستان".