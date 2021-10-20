طالبان: الوضع الأمنى فى كابول مستقر

جدة - نرمين السيد - أكد نائب رئيس الوزراء فى حكومة طالبان، عبدالسلام حنفى، أن الوضع الأمنى فى أفغانستان مستقر ولا يوجد تهديد للدول القريبة والبعيدة، قائلا إن "الحركة لا تحتاج إلى أى دعم عسكرى خارجى".





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