جدة - نرمين السيد - وتواصل الميليشيا الإرهابية ممارسة جرائم الحرب فى اليمن، إذ قالت منظمات حقوقية، إن 37 ألف يمنى فى مديرية العبدية عرضة للإبادة الجماعية جراء حصار وقصف تمارسه الميليشيات الحوثية. وقالت المنظمات إن الميليشيات تمارس أعمال خطف وإعدامات ميدانية للمدنيين فى القرى التى دخلتها فضلا عن تفجير المنازل، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة 15 مدنيا فى هجوم صاروخى لميليشيا الحوثى فى مأرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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