انفجار فى مستودع للذخيرة بمحافظة حماة السورية

جدة - نرمين السيد - أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، مقتل 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين، اليوم الأربعاء، إثر انفجار بمستودع للذخيرة وسط سوريا.



جدة - نرمين السيد - أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، مقتل 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين، اليوم الأربعاء، إثر انفجار بمستودع للذخيرة وسط سوريا. وقال مصدر أمنى، إن الانفجار وقع بمستودع للذخيرة فى إحدى التجمعات التابعة للدفاع الوطنى فى محافظة حماة السورية، وسط البلاد.

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