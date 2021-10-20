برنامج محمد بن سلمان | شروط وطريقة الحصول علي دعم سند للزواج

برنامج محمد بن سلمان ، سند محمد بن سلمان هو برنامج حكوميّ سعوديّ؛ قد أطلقه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 30 من شهر ديسمبر لعام 2018م تحقيقًا لرؤية 2030، هذه المبادرة الغير ربحية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الأسري لكل شاب وشابة غير قادرين على الزواج، من خلال توفير سبل الدعم المادي المتاحة لعيش حياة كريمة، تقديم يد العون للمتزوجين حديثا، ومن خلال المقال سوف نتعرف علي شروط الحصول علي الدعم وطريقة التسجيل في سند.

أهداف برنامج محمد بن سلمان للزواج

تسعى المملكة العربية السعودية لتحقيق الاستقرار الأسري لهذا تم إصدار هذا البرنامج، كما أن المملكة تعمل على تقديم وسائل عديدة تسهيلًا لراحة المواطنين وتقديم المساندة لهم، حيث تقدم مبادرة سند مساندة لحديثي الزواج وتعتبر هذه المرة الأولى لانطلاق مثل هذه البرامج في المملكة، وأهداف برنامج محمد بن سلمان للزواج هي:

يهدف البرنامج إلي تحقيق المبادئ بالوصول إلى الاستقرار الأسري وتشجيع جميع المواطنين من الشباب على الزواج.

دعم الاستقرار الاجتماعي في المملكة وبث روح السعادة للمواطنين، وهي مبادرة من سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لتنمية المجالات الاجتماعية التي لا تهدف إلى الربح بل لسعادة المواطن السعودي.

تحفيز الأشخاص غير القادرين على الزواج بإعادة التفكير ومساعدتهم على بناء أسرة مستقرة.

تأسيس حياة كريمة وتحقيق استقرار اسري، حيث يقدم البرنامج مساعدة لتحقيق احتياجات فئات المجتمع.

يهدف البرنامج إلى ضمان استدامة أثر العطاء على المجتمع دون الاقتصار على العطاء المباشر، وكذلك توجيه المبادرات للفئات المستحقة وتعزيز المعرفة والوعي لديهم.

شروط برنامج محمد بن سلمان للزواج

حدد برنامج محمد بن سلمان مجموعة من الشروط الواجب توافرها للتسجيل في مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج ولتقديم الدعم، وهذه الشروط هي المسئولة عن اختيار الأفراد الذين يستحقون الدعم المادي الحكومي، وجاءت هذه الشروط علي النحو التالي:

يجب أن يكون المتقدمين للبرنامج حاملين جنسية المملكة العربية السعودية.

أن لا يزيد عمر المتقدمين عن 40 سنة.

ألا يزيد عمر الزوج عن 40 عام أو يقل عن 21 عام.

ألا يزيد عمر الزوجة عن 40 أو يقل عن 18 عام.

يجب أن يكون المتقدم للحصول علي برنامج سند محمد بن سلمان حاصل علي شهادة الثانوية علي الأقل من المملكة السعودية.

لتصبح مستفيد من برنامج سند يجب أن تكون هذه هي المرة الأولي للزواج.

أن يكون العقد الخاص بالزواج غير قديم.

ألّا تتجاوز مدة عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم لبرنامج سند.

أن لا يزيد المهر المقدم إلى الزوجة عن خمسين ألف ريال سعودي

أن لا يتجاوز المرتب الشهري الخاص بالمتقدم 4000 ريال سعودي.

يجب حضور دورة الوعي المالي وتحقيق درجة فيها لا تقل عن 60%.

وتعتبر أولوية المستحقين الاستفادة من البرنامج الذي أطلقه الأمير محمد بن سلمان هم الأيتام السعوديين وأبناء الشهداء.

التسجيل في سند محمد بن سلمان

رابط سند تسجيل الدخول أصبح متاح منذ إطلاق المبادرة في عام 2018، وقد أكد جميع المستفيدين أن عملية تسجيل الدخول على برنامج سند عملية سهلة وبسيطة، فلذلك سوف نتعرف سويًا على خطوات التسجيل في برنامج سند تحت رعاية ولي العهد السعودي، هذه الخطوات التي توضح بالضبط كيفية إنشاء حساب على سند بسهولة.

في البداية قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لبرنامج سند.

اختيار أيقونة ” سند الزواج “.

“. قم بقراءة الشروط الخاصة بالمبادرة والمعايير التي أعلن عنها البرنامج

قم بالتأكد من مطابقة الشروط والمعايير التي أعلن عنها برنامج محمد بن سلمان سند

إنهاء عملية التسجيل يجب أن يعقبها اجتياز دورة الوعي المالي.

تدوين كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمتقدم.

قم بالموافقة على الإقرار الخاص بصحة البيانات، وهذا بعد التأكد من كتابة البيانات صحيحة بشكل كامل

انتظر استقبال رسالة اعتماد الطلب المقدم للبرنامج.

سوف يقوم برنامج سند باختيار المقبولين للحصول على الدعم المالي، وذلك بعد التأكد من مطابقتهم لجميع الشروط والمعايير، كما أنه يعطي أولوية لذوي الهمم والأيتام وأبناء شهداء الوطن، وهذا تم توضيحه من خلال صفحة الشروط والمعايير.

الاستعلام عن مبادرة سند

يُمكنكن لجميع المستفيدين من المعونة الاستعلام عن مبادرة سند باتباع التعليمات التاليّة:

أولًا قم الدخول مباشرةً إلى الرابط الإلكترونيّ لبرنامج سند.

اختيار ( مبادرة سند ).

). اضغط على خيار ( تقديم الطلب ).

). قم بإدخال رقم الهوية وكلمة المرور في الحقول المخصصة لها.

بعد ذلك يُمكنكم الاطلاع على حالة الطلب.

سند محمد بن سلمان كم المبلغ

يتساءل العديد من الشباب عن كم مبلغ سند محمد بن سلمان المقدم للمقبلين على الزواج، لذلك أعلنت المبادرة عن تقديم مبلغ بقيمة 20000 ريال سعودي بحد أدنى إلى المتقدمين للبرنامج، هذا المبلغ لا يتم تقديمه سوى للأشخاص المتوافقين مع كافة الشروط المُعلنة، مع وضع أولوية للفئات الثلاث الذين قد تم الإعلان عنهم وهم ذوي الهمم والأيتام وأبناء شهداء الوطن.

وقد أعلن القائمين على مبادرة سند بالتأكيد أن البرنامج قد ساهم في مساعدة ما يفوق 26.000 مستفيد، من الأفراد المتوافقين مع شروط البرنامج ومعاييره المُعلنة، وذلك بتكلفة قد تجاوزت 520 مليون ريال، فالبرنامج يتولى صرف هذه المبالغ لمن يستحقونها، دون انتظار استردادها منهم، أي أن الأمر لا يتشابه مع قروض بنك التسليف أو قروض بنك الراجحي التي يتم تقسيطها بنسب فوائد، فهذه المبادرة تقدم عطاء غير قابل للسداد.

سند للعاطلين عن العمل

أعلنت هيئة مكافحة الشائعات بحقيقة الدعم المكرمي أي أن برنامج سند لا يدعم مساعدة العاطلين عن العمل، فالمبادرة تهدف إلى مساعدة غير القادرين ممن يتوافقون مع الشروط على سند الزواج، أي أن الأشخاص العاطلين عن العمل ليس لهم نصيب من الاستفادة بما تقدمه المبادرة، فإذا تم قراءة الشروط بشكل كامل سوف تتأكد من ذلك، حيث يوجد شرط من الشروط المفروضة يلزم المتقدم بألا يزيد راتبه الشهري عن 4000 ريال سعودي، وذلك يؤكد أن البرنامج مقدم للعاملين شرط أن تكون رواتبهم قليلة عن الحد المعلن للحصول علي الدعم.

في نهاية المقال نكون قد تعرفنا علي أهداف مبادرة برنامج محمد بن سلمان سند وشروط الحصول عليها وكيفية التسجيل من أجل الاستفادة من الدعم للشباب المقبل للزواج.