بسبب "مخاوف كورونا".. المغرب يعلق الرحلات مع 3 دول أوروبية

قالت شركة الخطوط الملكية المغربية، يوم الأربعاء، إن السلطات ستعلق رحلات الطيران المباشرة مع بريطانيا وألمانيا وهولندا، بسبب مخاوف متعلقة بجائحة "كوفيد-19" بدءا من 21 أكتوبر الجاري.

وأعلن المغرب في الآونة الأخيرة أنه سيشترط الحصول على شهادة تفيد بتلقي اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19 من أجل دخول الأماكن العامة والانتقال بين المدن بعدما تم تطعيم معظم سكان البلاد البالغين.

وحتى الآن، تلقى 21 مليونا من السكان البالغ عددهم 36 مليونا جرعتي اللقاح، وبدأ المغرب برنامجا لتلقي جرعة ثالثة.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب، إن احتمال ظهور موجة جديدة من وباء "كوفيد-19" يظل قائما، رغم التقدم الحاصل في الحملة الوطنية للتلقيح.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن احتمال ارتفاع الحالات يبقى قائما، نظرا إلى قرارات التخفيف من الإجراءات الاحترازية الجماعية من خلال الحظر الليلي ابتداء من الساعة الحادية عشرة بدلا من الساعة التاسعة ليلا والسماح باستئناف مجمل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الانخراط في الحفاظ على التحسن المستمر للوضع الوبائي لكوفيد-19، وذلك من خلال ثلاثة قواعد أساسية تتمثل في الانخراط في عملية التلقيح الوطنية والإسراع في أخذ الجرعات الكفيلة بحماية المواطنين من الحالات الخطيرة والحرجة و احترام التدابير الوقائية والاحترازية.