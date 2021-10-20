إسرائيل تسجل أول إصابة بمتحورة لفيروس كورونا متفرعة من دلتا

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "رويترز"، ظهرت المتحورة الفرعية لدى فتى يبلغ من العمر 11 عاماً قادم من أوروبا. وتم التعرف عليه فى مطار بن جوريون فى تل أبيب ووضع فى الحجر الصحي. ويثير ظهور هذه المتحورة الجديدة، على الرغم من العدوى الشديدة التى تسببها المتحورة دلتا، المخاوف من إمكانية تفشى أكبر.

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