فرنسا: عقوبات محتملة على بريطانيا بسبب عدم احترام صفقة بريكست

جدة - نرمين السيد - وبحسب رئيس وزراء فرنسا، جان كاستيكس، فإن بريطانيا لا تحترم التزاماتها بشأن بريكست ولا يمكن التسامح معها.

وقال إن بلاده تدرس إعادة النظر فى العلاقة مع بريطانيا، محذرا أن التعاون الثنائى بين البلدين فى خطر.

وأوضح أنه طلب من المفوضية الأوروبية "التحرك أكثر" واتّخاذ موقف "أكثر حزما" تجاه بريطانيا فيما يتعلق بالخلاف بشأن الصيد بين باريس ولندن.