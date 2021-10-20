جدة - نرمين السيد - وبحسب رئيس وزراء فرنسا، جان كاستيكس، فإن بريطانيا لا تحترم التزاماتها بشأن بريكست ولا يمكن التسامح معها.
وقال إن بلاده تدرس إعادة النظر فى العلاقة مع بريطانيا، محذرا أن التعاون الثنائى بين البلدين فى خطر.
وأوضح أنه طلب من المفوضية الأوروبية "التحرك أكثر" واتّخاذ موقف "أكثر حزما" تجاه بريطانيا فيما يتعلق بالخلاف بشأن الصيد بين باريس ولندن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا: عقوبات محتملة على بريطانيا بسبب عدم احترام صفقة بريكست على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.