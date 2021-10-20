مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصىإقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الاحتلال الإسرائيلى، وقال شهود عيان، إن المستوطنين اقتحموا الأقصى من باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، تركزت في الأجزاء الشرقية منه.

كما استدعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي موظف دائرة الأوقاف بالمسجد، خميس شحادة، للتحقيق معه.

وفى وقت سابق، نفذ الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واسعة اعتقل خلالها 18 فلسطينيًا في محافظات الضفة الغربية.

جاء العدد الأكبر من الاعتقالات في محافظة رام الله والبيرة، حيث تم اعتقال 7 فلسطينيين منها وهم الأسيران المحرران عماد علي نصار،ومحمد أسامة بسيسو، وحمدي زيد حماد، ومحمد شاهر حماد، ومحمد حامد، والشقيقين عمر ويامن عبد الرحمن.

وفي محافظة الخليل جنوبًا، تم اعتقال 3 فلسطينيين، وهم عدنان علي الهيموني من المدينة، وبلال حسين الحروب (25 عاما) من بلدة دير سامت، ونائل يوسف القاضي (28 عاما)، من بيت أمر.

وفي محافظة سلفيت بشمال غرب الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال، 6 فلسطينيين وهم حسام أنيس حرب، وزيد حسام حرب، ومحمد بهجت حرب، وعبد الغني بهجت حرب، وأيمن عدنان حرب، وزهير حسين العينابوسي، ومن الأغوار، اعتقلت قوات الاحتلال، صلاح سليمان بشارات من قرية عاطوف بعد ساعات قليلة من الإفراج عنه، ومن جنين شمالًا، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب جهاد محمد أبو الرب من قرية جلبون.

وحسبما اوردته وكالة انباء الشرق الأوسط فقد اعتقلت قوات الاحتلال مساء أمس الثلاثاء، 11 مقدسيًا وأصابت العشرات بجروح خلال عدوانها على المارة قرب باب العامود مع احتفال المقدسيين بذكرى المولد النبوي الشريف.

