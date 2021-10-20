جدة - نرمين السيد - قال وزير الطاقة السعودى، عبد العزيز بن سلمان، اليوم الأربعاء، إن العالم سيظل بحاجة للوقود الأحفورى، مشيرا إلى أن "الاستثمار المنخفض فى الهيدروكربونات يؤثر فى أسعار النفط".





كما لفت عبد العزيز بن سلمان إلى أن "مخزونات البنزين والغاز منخفضة"، وأن العالم فى الفترة الحالية بحاجة للاهتمام بجدية بتأمين الإمدادات. وتأتى تصريحات وزير الطاقة السعودى فى أعقاب ارتفاع أسعار النفط، مع استمرار أزمة إمدادات الغاز الطبيعى والكهرباء والفحم فى مختلف أنحاء العالم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الطاقة السعودى: الاستثمار المنخفض فى الهيدروكربونات يؤثر بأسعار النفط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.