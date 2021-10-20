رئيس جمهورية مالطا يستقبل ”الجروان” ويؤكد دعم بلاده للمجلس العالمي للتسامح والسلام

استقبل رئيس جمهورية مالطا الدكتور جورج فيلا، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد بن محمد الجروان، بقصر الجمهورية بالعاصمة فاليتا.

وذكر بيان للمجلس العالمي للتسامح، اليوم الأربعاء، أن الرئيس المالطي أكد دعم بلاده المستمر لمساعي المجلس العالمي للتسامح والسلام في تعزيز التسامح وإرساء السلام حول العالم.

وأضاف البيان، أن الجانبين استعرضا التعاون والتنسيق لرعاية الرئيس المالطي لأنشطة المجلس في الفترة القادمة.

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