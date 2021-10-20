سعر ومواصفات جوجل بكسل 6 برو وأهم المميزات بعد الإعلان الرسمي

أعلنت جوجل عن إطلاق سلسلة هواتف “جوجل بكسل 6 و 6 برو، من خلال المؤتمر الصحفي العالمي حيث تم استعراض أهم مواصفات هاتف google pixel 6 الجديد وسعر تداوله في السوق الامريكية، بجانب النسخة الاعلى من هذا الإصدار والتي تحمل اسم بكسل 6 برو، كما تم الحديث عن أبرز المميزات التي احتوتها تلك الإصدارات وما ستقدمة للمستخدمين ومن تقنيات متطورة تلبي حاجتهم على مختلف الأذواق.

مميزات هاتف جوجل بيكسل 6

انتهت وقائع مؤتمر شركة جوجل العالمية حول الإعلان عن إطلاق هاتف جوجل بيكسل التي تحمل رقم الإصدار السادس، بالنسخة العادية والتلك المحسنة، وقد ركزن الشركة على استعراض بعض المميزات التي تتوفر في هذا الإصدار وتركزت حول:

تطوير البروسيسور كي يعطي أفضل أداء ويمتلك الإمكانيات المطلوبة لتشغيل التطبيقات المختلفة بكل كفاءة.

تصنيع بروسيسور يحمل اسم tensor بتفوق بتسريع نقل البيانات بنسبة تقارب 80 % من معاجلات عواتف بيكسل 5.

زيادة سرعة الاداء في الجرافق بنسبة 370 %.

يعتمد البرسيسور على الذكاء الاصطناعي كي يعطي أفضل اداء مع الثبات باطول فترة ممكنة.

السرعة في الاستجابة خلال عملية الكتابة او التدوين والتعديل عليها.

يحتوي الهاتف على شريحة تسمي Titan M2 بغرض حماية البيانات.

زيادرة الإمكانيات المتاحة في القدرات لتعطي تجربة مستخدم أفضل في عمليات التصوير

إضافة خاصة Magic Eraser لتساعد على محو أي عنصر من الصورة.

توافر خاصية Face Unblur لتحسين صورة الوجه الغير واضحة.

خاصية Motion Mode في حالة الالتقاط الصور لأشياء ثابتة ومن ورائها خلفية متحركة

خاصية Real Tone لإظهار لون البشرة للوجه بتفاصيل صحيحة دون إدخال تعديلات.

مواصفات هاتف بيكسل google pixel 6

أبرز مواصفات موبيل جوجل بيكسل 6 هي:

الشاشة بمقاس 6.4 انش

تردد الشاشة يصل إلى 90 هرتز

الشاشة تدعم تقنية hdr10 +.

الهاتف مقاوم للماء بحماية IP68 .

المعالج من نوع google tensor بتقنية 5 nm .

`الذاكرة العشوائية RAM بسعة 8 جيجا بيت.

مساحة التخزين للذاكرة الداخلية تأتي بسعه 128/265 GB.

الكاميرا الأمامية 8 ميجا بسكل

الكاميرا الخلفية اثنان بسعة 50 ميجا، و 12 ميجا بكسل.

الصوت ستريو سبيكر.

تتوفر بصمة أسفل الشاشة.

البطارية بسعة 4615 ملي امبير.

سرعة الشاحن 30 وات.

سعر موبيل google pixel 6

تم الإعلان عن سعر هاتف جوجل بيكسل 6 في الولايات المتحدة ليكون 599 دولار امريكي، ما يوزاي سعرة 9450 جنية مصري، وقد يقارب سعر هاتف هونر 50 المنتظر الإعلان عنه قريباً

مواصفات هاتف جوجل pixel 6 pro

الإصدار الثاني من هواتف جوجل بيكسل يحمل اسم pixel 6 pro وأهم المواصفات كالتالي:

الشاشة بمقاس 6.71 إنش من نوع اموليد ويصل ترددها إلى 120 هرتز وتدعم HDR10+

المعالج من نوع جوجل تنسور 5 نانو.

السعة الخاصة بالذكرة العشوائية 12 جيجا.

مساحة التخزين هي 128 -265- 512 جيجا بيت.

الكاميرت الخلفية بدقة 50، 48، 12 ميجا بيكسل.

كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل.

البطارية بسعة 5003 ملي أمبير والشاحن 30 وات.

سعر هاتف google pixel 6 pro

التسعير في الولايات المتحدة لهاتف بيكسل 6 برو هو 899 دولار في حدود 14200 بالجنية المصري.