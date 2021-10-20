اصابات و 4 قتلى باشتباكات مسلحة شمالي لبنان .. بالفيديو

دوت الخليج :- أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني باستمرار الاشتباكات بالأسلحة منذ الصباح في بلدة وادي الجاموس بالشمال اللبناني، بين أفراد من عائلتي الطرطوسي والسيد.

وفي إطار هذه الاشتباكات العائلية، جرت عمليات إحراق للمنازل والسيارات، وتم قتل 4 مواطنين وجرح 7 آخرين، جرى نقلهم جميعا إلى المستشفى في حلبا، وحالة بعضهم حرجة.

ويواصل الجيش اللبناني انتشاره في البلدة والفصل بين العائلتين تمهيدا لإعادة الهدوء.



من جانبه، عبر النائب وليد البعريني (من شمال لبنان)، عن أسفه لسقوط 4 ضحايا نتيجة هذه الأحداث، آملا "أن يحقن الله الدماء في أسرع وقت وأن يصبر أهلهم".

ودعا البعريني إلى "حقن الدماء بأسرع وقت وأن تعمل القوى الأمنية جاهدة على وقف هذا النزيف"، فيما كان قد زار ليلا العائلتين للتخفيف من حدة التوترات وسعيا للتهدئة.

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قيل إنها تعود لهذه الاشتباكات.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني