تهمة جديدة ومحاكمة عاجلة لخاطف هاتف الصحفي خلال بث مباشر

قررت النيابة العامة في مصر إحالة المتهم بخطف هاتف محمول من صحفي خلال بث مباشر إلى محاكمة عاجلة وأضافت له تهمة جديدة بجانب تهمة السرقة.

وحسب مصدر قضائي تحدث لموقع دوت الخليج فقد قررت نيابة شبر الخيمة ثان بالقليوبية شمالي القاهرة إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنح بتهمة السرقة بجانب تهمة قيادة دراجة نارية والسير بها عكس الاتجاه المروري المخصص للسير.

وأوضح المصدر أن الإحالة للمحاكمة كذلك تضمنت التاجر الذي اشترى الهاتف المسروق من الصحفي بتهمة الاشتراك في جريمة السرقة وكذلك التستر على المتهم وعدم الإبلاغ عن جريمته رغم علمه بها.

وكان الأمن المصري قد تمكن في أقل من 24 ساعة من ضبط المتهمين في واقعة خطف هاتف محمول من صحفي خلال بث مباشر لصفحة جريدته على موقع فيسبوك.

الواقعة حدثت صباح الثلاثاء خلال قيام صحفي مصري ببث مباشر عبر صفحة جريدته على موقع فيسبوك للحديث عن الزلزال الذي تعرضت له بعض المدن المصرية فغافله متهم يقود دراجة نارية وقام بخطف الهاتف المحمول بينما كان البث المباشر مستمرا فظهر وجه السارق لملايين المتابعين وهو الأمر الذي تسبب في حالة كبيرة من الجدل بين المغردين خلال الساعات الماضية، وتم تداول صورة المتهم على نطاق واسع مع تعليقات ساخرة ومتنوعة.

ومن جانبها قالت وزارة الداخلية المصرية بعد منتصف ليل الثلاثاء إنها كشفت ملابسات واقعة قيـام مجهول يستقل دراجة نارية بخطف هاتف محمول من مراسل أحد المواقع الإخبارية حال تواجده أعلى الطريق الدائري بمنطقة بهتيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية أثناء قيامه ببث مقطع فيديو مباشر باستخدام الهاتف المحمول ولاذ بالفـرار.

أوضحت الداخلية أن جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب شمالي القاهرة الكبرى.

وأكدت أنه عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه بمحل إقامته وكذا الدراجة النارية المستخدمة فـي ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه لدى تاجر مقيم بدائرة المركز وتم ضبطه وبحوزته الهاتف المستولى عليه واعترف بعلمه بأن الهاتف مسروق.

تم إخطار النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين على ذمة القضية وتسليم الهاتف لصاحبه، ثم جاء قرار الإحالة للمحاكمة العاجلة.