البيت الأبيض: 2 من كل 3 أميركيين مؤهلين حصلوا على اللقاح

قال البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، إنه تم تلقيح شخصين من كل ثلاثة أشخاص مؤهلين لتلقي اللقاح، منذ تسلم الرئيس الأميركي، جو بايدن، إدارة البلاد، وهو ما يعني أن 189 مليون أميركي تلقوا التطعيم بشكل كامل.

وأضاف البيت الأبيض أن الترخيص لتلقيح الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عاما الذي يخضع للدراسة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية ومراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها، سيكون خطوة مهمة لتوفير مزيد من الحماية للأميركيين.

وأضاف البيت الأبيض أنه تحسبا لاجتماع اللجنة الاستشارية المستقلة التابعة لإدارة الغذاء والدواء الأميركية في 26 من أكتوبر الجاري واجتماع اللجنة الاستشارية المستقلة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الثاني والثالث من نوفمبر، تم وضع خطة لضمان أنه في حال الموافقة على لقاح هذه الفئة العمرية.

وبموجب الخطة التي جرى وضعها، سيتم توزيع اللقاح بسرعة وإتاحته بشكل ملائم ومنصف للعائلات في جميع أنحاء البلاد.

وأكد البيت الأبيض أن السلطات ستكون مستعدة لبدء الحصول على الجرعات في الأيام التي تلي التوصية النهائية لمراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها.

كما قال البيت الأبيض إنه تم تطعيم الملايين من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما بأمان، وإن الأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل هم أقل عرضة 10 مرات لدخول المستشفى ولديهم درجة عالية من الحماية، بما في ذلك ضد متغير دلتا.

وشدد البيت الأبيض على أن عواقب الإصابة بفيروس كورونا عند الأطفال خطيرة، وربما تستمر لأشهر في حال عدم التلقيح.

في غضون ذلك، أكدت إدارة بايدن أنها واستعدادا لمرحلة التطعيم المقبلة، اشترت لقاحات كافية لـ28 مليون طفل في البلاد تتراوح أعمارهم بين 5-11 عاما، وسيتم توزيعها على مختلف المستشفيات والصيدليات والمرافق المعنية.