قالت مصادر أمنية وطبية مصرية، الأربعاء، إن 17 شخصا لقوا حتفهم، وأصيب 5 آخرون، في حادث سير وقع بين شاحنة وحافلة ركاب، يمدينة السادس من أكتوبر.

وأوضحت المصادر أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الشاحنة عبرت الاتجاه العكسي واصطدمت بالحافلة، في الطريق الأوسط بمحيط مدينة السادس من أكتوبر. وتم نقل المصابين وجثث المتوفين إلى المستشفيات، فيما بدأت السلطات التحقيق في مجريات الحادث.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر.. حادث سير مأساوي يودي بحياة 17 شخصا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.