المدينة نيوز :- اسند مدعي عام عمان تهمة التسبب بالوفاة ل6 اطباء في مستشفى البشير على خلفية وفاة الطفلة لين . وقال مصدر : ان التحقيقات ما زالت جارية . وكانت طفلة توفيت في مستشفى البشير اثر انفجار الزائدة الدودية .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب وفاة الطفلة لين .... اسناد تهمة التسبب بالوفاة ل6 اطباء من البشير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.