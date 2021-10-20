كيفية شراء منزل عن طريق البنك في السعودية والبنوك التي تقدم تمويل عقاري

اليوم نتحدث معكم عن كيفية شراء منزل عن طريق البنك، حيث يتم البحث كثيرا عن التجربة وتفاصيل شراء منزل من خلال البنك، وايضا يتم البحث عن الأوراق والمستندات المطلوبة وانواع التمويل العقاري التي يوفرها البنك لجميع العملاء، حيث يرغب عدد كبير من الأشخاص بامتلاك شقة أو وحدة سكنية، وفي حالة عدم توافر المبلغ كامل، يتم اللجوء إلى التمويل العقاري، والذي يتميز بفوائد عديدة، ولمعرفة جميع الإجراءات والشروط اللازمة، تابعوا معنا.

شراء منزل عن طريق البنك

لجميع الأشخاص الراغبين في شراء منزل عن طريق البنك، يجب إتباع الخطوات التالية:

أولاً يقوم العميل باختيار البنك المناسب له، ثم يقوم بفتح حساب وتحويل الراتب الشهري على البنك المختار، وذلك بعد الحصول على موافقة العمل.

يتم البحث عن المنزل المناسب المراد شراءه، ثم الاتفاق مع البنك على الطريقة التي يرغب في إتباعها للحصول على التمويل والسداد على دفعات وفقاً للاتفاق.

بعد تقديم جميع الأوراق المطلوبة، يجب الانتظار حتى يوافق البنك على منح التمويل، ويتم بعد ذلك استكمال الإجراءات، والتوقيع على جميع الشروط والأحكام التي وضعها البنك للحصول على التمويل العقاري.

يقوم البنك بإرسال مندوبين للتأكد من مصداقية العميل، حتى يتم الموافقة على منح التمويل بشكل نهائي، ويقوم بالتوقيع أحد مسؤولي البنك وصاحب العقار.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض بنكي لشراء منزل

عند الرغبة في شراء منزل من خلال البنك، يجب تقديم الأوراق المطلوبة والمستندات كاملة وسارية، والتي تتلخص في النقاط التالية:

تقديم مستندات لإثبات جهة العمل، والتي تشمل قيمة الراتب الشهري. تحويل الراتب إلى الحساب البنكي. تقديم أوراق تثبت قيمة الراتب في آخر 6 أشهر، ويتم الاطلاع على هذه الأوراق قبل فتح الحساب البنكي. تقديم أوراق تحتوي على سعر المنزل. يتم معاينة المنزل قبل الشراء من قبل البنك، حتى يقوم بإرسال كشف لتقدير سعر المنزل. يتابع البنك عميلة الشراء وحضور التوقيعات بين موظف البنك وصاحب العقار.

البنوك التي تقدم تمويل عقاري في السعودية

من افضل البنوك التي تقدم تمويل عقاري في المملكة ما يلي:-