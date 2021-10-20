الآن بدون تحويل راتبك الشهري بجدولة مريحة تمويل منصة سلفة

الآن يمكنك الحصول على تمويل سريع بدون تحويل راتبك الشهري عبر منصة سلفة الإلكتروني حيث أمتاز التمويل بالعديد من المزايا التمويلية ومنها الحصول على التمويل المناسب بجدولة مريحة لكافة العملاء السعوديين المتقدمين لطلب التمويل من المنصة فهو مخصص لهم في السعودية ويهدف إلى توفير مطالبهم الأساسية داخل المملكة وتم إنطلاق منصة سلفة لتحقيق أهداف الرؤية القادمة في المملكة وهي توفير التمويل بدون الذهاب إلى مقر المنصة أي عبر الإنترنت ويمتاز التمويل بأنه تمويل بالتقسيط الميسر للمواطن السعودي وبهامش ربح مخفض لجميع العملاء السعوديين على حسب مبلغ التمويل وفترة السداد بالمملكة العربية السعودية ومصرح التمويل الشخصي لدى البنك المركزي السعودي ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية داخل أراضي المملكة.

أهم الشروط الواجبة للموافقة على تمويل منصة سلفة

الآن منصة سلفة داخل أراضي السعودية بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري مع توفير العديد من الخدمات والمميزات التمويلية المتعددة ومنها الحصول على التمويل بهامش ربح مخفض لجميع العملاء المتقدمين بشرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وهناك العديد من الشروط والضوابط المطلوبة كالتالي:

يشترط التمويل لدى منصة سلفة الإلكتروني توفير دخل شهري لا يقل عن أربعة آلاف ريال سعودي.

لابد من توفير مدة عمل في القطاع الخاص لا تقل عن ستة أشهر.

كذلك مدة عمل في القطاع الحكومي بالمملكة لا يقل عن ثلاثة أشهر فقط لا غير.

التمويل متاح لجميع السعوديين المتقدمين مع توفير المستندات والأوراق المطلوبة منها صورة من الهوية الوطنية السعودية سارية المفعول وتحديد العنوان الوطني في المملكة.

يبدأ التقديم الإلكتروني على تمويل منصة سلفة من ثمانية عشر عام ويصل إلى ستون عام على الأكثر للموافقة على التمويل.

يمتاز التمويل بأنه مطابقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية داخل المملكة.

أمتاز التمويل بالجدولة المريحة لجميع المواطنين السعوديين لدى منصة سلفة السعودي.

إيضًا يمتاز التمويل بأنه بدون الحاجة إلى تحويل راتبك الشهري عبر موقع منصة سلفة السعودي بالمملكة العربية السعودية.

الآن التمويل الشخصي سريع وفوري بموافقة منصة سلفة السعودي.

منصة سلفة تمويل شخصي مصرح من البنك المركزي السعودي.

مميزات الحصول على تمويل منصة سلفة الإلكتروني