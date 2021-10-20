الإمارات تستضيف مونديال الأندية مطلع 2022

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جاني إنفانتينو، يوم الأربعاء، أن دولة الإمارات ستستضيف النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية في "مطلع العام 2022"، وذلك للمرة الخامسة في تاريخها.

وخلال مؤتمر صحافي في زيورخ، قال إنفانتينو "لقد اتخذ القرار باقامة كأس العالم للأندية 2021 في مطلع العام 2022. ومع انسحاب اليابان (...) ستكون الإمارات الدولة المضيفة".

وتستضيف الإمارات كأس العالم للأندية، للمرة الخامسة بعد دورات سابقة نُظمت في أعوام 2009 و2010 و2017 و2018.

ويشارك فريق الأهلي المصري، حامل لقب دوري أبطال إفريقيا في البطولة بجانب فريق الجزيرة حامل لقب النسخة الأخيرة من الدوري الإماراتي، وتشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا، فضلا عن أوكلاند سيتي النيوزيلندي ممثلا عن قارة أوقيانوسيا.

وأكد الشيخ راشد النعيمي، رئس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن السمعة الدولية الناصعة لدولة الإمارات في جميع المجالات، ومنها الرياضية شكّلت عاملاً حيوياً في منح دولة الإمارات حق استضافة كأس العالم للأندية نسخة 2021.

وأضاف أن الأسرة الرياضية الدولية تعد الإمارات عاصمة للرياضة العالمية، خاصة بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها في جميع البطولات.