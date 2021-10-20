صور.. قيس سعيد يشكر أبو الغيط لدعمه تونس فى الظرف التاريخى

جدة - نرمين السيد - وتوجّه الرئيس التونسى بالشكر للأمين العام لجامعة الدول العربية على مواقفه الداعمة لتونس فى هذا الظرف التاريخى الذى تمرّ به، ونوّه بدور الجامعة فى الانتصار لمبادئ الدولة الوطنية بما يُسهم فى المحافظة على سيادة الدول العربية ويُعزّز وحدتها ويُرسّخ الأمن والاستقرار فيها.
كما شدّد قيس سعيد على انفتاح تونس على التشاور والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة فى كنف الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية ورفضها لكل أشكال الوصاية أو التدخل فى شؤونها الداخلية أو التربّص بمصالحها وذكّر، أيضا، بتشبّثه بمبادئ الديمقراطية واحترام الحريات وضمان حقوق الإنسان.
ومن جانبه، جدّد الأمين العام لجامعة الدول العربية الإعراب عن ثقته فى المسار الديمقراطى فى بلادنا وفى وجاهة التدابير والإجراءات التى تم اتخاذها، متمنيّا للقيادة التونسية النجاح فى معركة بناء دولة وطنية قوية تلبى إرادة الشعب التونسى وتُحقق تطلّعاته نحو الاستقرار والنماء.
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