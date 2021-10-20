جبهة تحرير تيجراى: الحكومة الإثيوبية تستهدف المناطق السكنية بالطائرات

جدة - نرمين السيد - اتهم المتحدث جبهة تحرير تيجراى، جيتاشيو رضا، اليوم الأربعاء، الحكومة الإثيوبية بشن غارات جوية جديدة على عاصمة إقليم تيجراى "ميكلى"، وأسفرت عن إصابات بين المدنيين إلى جانب خسائر مادية كبيرة.





وأوضح "رضا"، فى تغريدة على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "إن قوات رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد الجوية استهدفت مجددا مناطق سكنية فى ميكلى وخلّفت إصابات بين المدنيين وأضرار بالممتلكات". وأضاف أن رد آبى أحمد تجاه خسائر قواته فى المعارك الدائرة، هو استهداف المدنيين على بعد مئات الكيلومترات من ساحة المعركة.

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