أسرار هاتف آيفون لم تكن تعرفها من قبل قم بتجربتها بنفسك

يعتبر هاتف الآيفون من الأجهزة المحمولة المميزة عن الهواتف المحمولة الأخري، وذلك لان بها مميزات عديدة وأيضا ان بعض الأشخاص يعتمدو فى استخدامهم على اجهزة الآيفون سواء تابلت او لاب توب، وجهاز المحمول الآيفون معروف انه من انتاج شركة( apple) ويوجد به مزايا متعددة مثل الايكلود( iCloud) وأنه اذا تمت سرقته لا يستطيع احد فتحه ويغلق نهائيا ويتميز بكاميرا جودتها ممتازة فى التصوير وأيضا المساحة التخزينية ونظام تشغيل (ios) وتم انتاج الأجهزة المحمولة من شركة أبل عام 2007 وللايفون مزايا واسرار مختلفة سوف نذكرها.

من اسرار هاتف الآيفون:

من مميزات هاتف آيفون أنه يكون ذو شكل جميل وجذاب لبعض الأشخاص، ومن هذه المميزات التي قد تفيد معظم مستخدمي هواتف آبل حديثا هي:

يمكنك عند إستخدام الجهاز رفع الشاشه من أسفل حتي توصل لجميع الاعدادات، وذلك عن طريق اللمس لزر الهوم مرتين (home button). يمكنك فتح أيضا نسخه أجهزة الكمبيوتر من المواقع الإلكترونية وذلك بدل من نسخة أجهزة هواتف الموبايل، وذلك بواسطة عمل ريفرش للصفحة عن طريق(Refresh button) وذلك لقليل من الوقت حتى يحمل سطح المكتب من الموقع. ويمكن أيضاً إستخدام التطبيق (calculator) الآله الحاسبة لنصحح الأخطاء الموجودة بتمرير الإصبع على الأرقام فى الأعلى. يمكنك أيضاً حذف الذاكرة العشوائية لأداء أفضل، ونقوم بهذا بالضغط المطول على ذر التشغيل حتى يظهر غلق الهاتف، وبعد ذلك نرفع الإصبع من على الزر ونقوم بالضغط على زر الشاشه الرئيسيه وتأتى شاشة سوداء وبعدها شاشة الهاتف الرئيسية. عندما تريد الإتصال بآخر شخص تواصلت معه إذهب إلى تطبيق الإتصال وأنقر على علامة الإتصال باللون الأخضر. عندما تريد الرد على رسائل الهاتف أو أي رسالة أخرى بالهاتف أسحب الشاشة لأسفل عند وصول الإشعار وقوم بالرد على الرسالة سوف تقوم بالوصول إلي الشخص بدون الحاجة إلي الدخول التطبيق. وأيضا عندما تعثر على جاهز آيفون ولا تعرف من يكون صاحب الهاتف قوم بمحادثه سيري (siri) وأسأل عن هوية صاحبه. إذا أردت إستخدام زر الهوم فى تقليل إضاءة الشاشة عليك بتفعيل هذه الخاصية من الإعدادات الخاصة أولا وهكذا: قم بفتح الإعدادات أو (settings). إضغط على عام أو (general). البحث والضغط على ميزة إمكانية وصول ذوي الاحتياجات الخاصة أو (Accessibility). ونضغط على تكبير ملء الشاشة أو (full screen) وذلك فى تكبير المنطقة أو (zoom region). تشغيل ميزة التكبير (zoom). النقر على ضوء خفيف(low light) وذلك من فلتر التكبير (choose filter), واذا تمت مواجهة صعوبة فى الذهاب لهذه الخيار يمكنك النقر بثلاثة أصابع على الشاشة ثلاث مرات أيضا. فى ميزة إمكانية وصول ذوي الاحتياجات الخاصة، واختيار التكبير من (Accessibility shortcuts).

يمكن تعليم إختصار لكتب الجمل التي تفضلها، وحتى نلغى الإحتياج لنكتب الجمل كاملة تكراراً، وذلك بواسطة فتح الإعدادات وبعد ذلك إختيار عام، وبعدها فتح إختيار لوحة المفاتيح، وتغيير النص أو (text replacement).

ويمكنك أيضاً التحكم فى وضعية عدم الإزعاج عن طريق ضبط وقت لتشغيلها وهي تمنع تلقي اشعارات ومكالمات (Do not disturb).

وأيضا يمكنك بخاصية ذوي الإحتياجات الخاصة تحكم بالهاتف عن طريق فتح الإعدادات وهذه الخاصية وبعد ذلك (switch control).

وإذا أردت تقوية كلمة السر الخاصة بك حتى لا يعرفها أحد يمكن عملها عن طريق كتابة أحرف وأرقام بالإنجليزية معا، وذلك بتكون أقوي من الرموز والأرقام الفردية والتى تكون مكونة من 4 أو 6 فقط ولكن الطريقة الأخرى أقوي للحفاظ على كلمة السر.

إذا أردت كتابة رسالة معينة لإرسالها إلي شخص لم تستطيع الإجابة على إتصاله يمكنك تشغيلها من الإعدادات، نختار الهاتف وبعد ذلك الرد برسالة أو (respond with text).

ويمكن تحديد أغنيه أو رنة للمتصل من تطبيق (iTunes) آي تونز أو تطبيق أخر يسمي جاراج باند (garageband).

يمكن إختيار رمز إهتزاز مميز لتلقي المكالمات من أشخاص مختلفين.

ويمكنك أخذ صورة عند تصوير فيديو، بواسطة الضغط على آله التصوير التي فى الشاشة مع زر مصراع التصوير (shutter button) وذلك فى حالة تصوير فيديو.

تعليم الآيفون (IPhone):من الأسرار التى تعتمد على خاصية اللمس الثلاثي الابعاد:

تعرف خاصية اللمس الثلاثي الأبعاد ب (3D touch) وهذه الخاصية أصدرت فى هواتف الآيفون التى أنتجت بعد هواتف 6 وهى (6s و 6plus) ومن خلال هذه الميزة يمكن أن نعرف كمية الضغط التى تكون مؤثرة على شاشة الهاتف، وهذه الميزة تم استخدامها من قبل أشخاص من صناع التطبيقات وذلك حتى يتسهل على المستخدمين القيام بمهام اخرى، ومن هذه الأسرار التي أصدرت بعد هواتف النسخه السادسة هي: