نصر الله: تجاوزنا المرحلة التي كانت تهدد بحرب طائفية ومذهبية

دوت الخليج :- قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، "إننا تجاوزنا المرحلة التي كانت تهدد بحرب طائفية ومذهبية على امتداد العالم الإسلامي، لكن المؤامرة ما زالت قائمة".
وخلال مشاركته في المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للوحدة الإسلامية المنعقد في طهران، دعا نصر الله إلى تشكيل لجنة تنبثق عن هذا المؤتمر والتحضير للقاء مباشر.
وشدد على "ضرورة التأكيد على أهمية ما أنجز خلال السنوات السابقة والتأسيس على ما مضى ووضع خطوات للمرحلة اللاحقة"، لافتا إلى "أننا تجاوزنا المرحلة التي كانت تهدد بحرب طائفية ومذهبية على امتداد العالم الإسلامي، لكن المؤامرة ما زالت قائمة، والجهد الأمريكي والإسرائيلي والاستكباري لا يزال قائما لتمزيق جهود المسلمين".
ورأى أن "القاعدة المتماسكة على المستوى الإسلامي، وخصوصا بين السنة والشيعة، حافظت على التعاون والوحدة".
المصدر: "النشرة" + ار تي
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