محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري، بشار الأسد.

وبحث ولي عهد أبوظبي والرئيس السوري، خلال الاتصال، علاقات البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات لما فيها مصالحهما المتبادلة. كما تناول الاتصال، وفقا لوكالة الإمارات للأبناء، تطورات الأوضاع في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى مجمل القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

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