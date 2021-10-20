الجزائر: القبض على 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية و118 مهاجرا غير شرعى

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، فى بيان لها اليوم الأربعاء، أن وحدات الجيش الجزائرى تمكنت من ضبط 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، فيما تم كشف وتدمير مخبأين للجماعات الإرهابية بسكيكدة (شمال شرقى الجزائر)، وضبط 5 قنابل تقليدية الصنع بكل من بومرداس (شمالى البلاد) والمدية (جنوبى الجزائر العاصمة).
ونجحت وحدات الجيش الجزائرى، فى ضبط 9 تجار مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات إلى البلاد، تُقدر بـ 889 كيلو جراما من المواد المخدرة، وأكثر من 223 ألف قرص مخدر خلال عمليات مختلفة عبر مختلف الأراضى الجزائرية.
من جهة أخرى، نجح الجيش الجزائرى فى ضبط 15 طنا من خام الذهب، وعدد من الأدوات المستخدمة فى التنقيب عن هذا المعدن النفيس.
فى سياق آخر، أحبطت قوات حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية عبر السواحل الوطنية، وأنقذت 701 شخص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم القبض على 118 مهاجرا غير شرعى من جنسيات مختلفة.
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