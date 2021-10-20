الكويت تعلن رفع قيود كورونا وعودة الحياة الطبيعية «الحذرة»

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس مجلس الوزراء الكويتى، الشيخ صباح خالد الصباح، الأربعاء، عودة "الحياة الطبيعية الحذرة" فى الدولة، ودخول المرحلة الخامسة والأخيرة من خطة العودة للحياة الطبيعية، وإلغاء القرارات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا للمحصنين.





وبحسب "سكاى نيوز"، قال الشيخ صباح خالد الصباح، بشأن آخر تطورات إجراءات الحكومة فى مواجهة "كوفيد-19": "نحن اليوم أمام مسؤولية جديدة عنوانها (الكويت بعد الجائحة)، بدأ الإعداد والاستعداد لها منذ أشهر، وبإذن الله ننهض جميعا فى الكويت ونحقق تطلعات أمير البلاد وولى عهده فى رفعة الكويت وشعبها".

كما تقدم بالشكر "للجيش الأبيض، الذى كان ولا يزال خط الدفاع الأول فى مواجهة الأمراض والأوبئة، على الوفاء بقسمهم والتفانى فى عملهم".

وثمّن الصباح دور الوزراء فى الحكومتين السابقتين والحكومة الحالية، على "كل ما قدموه من مثابرة وإخلاص"، مضيفا أنه "كانت هناك أخطاء فى بعض القرارات، وكانت هناك آراء لم يؤخذ بها"، وفق ما ذكرت وكالة "كونا".

وتابع: "لعل فى ذلك دروس عظيمة لى أنا شخصيا وللحكومة والقيادين.. النجاحات فى مواجهة الأزمة فاقت الأخطاء وقللت من الأضرار".

واستطرد: "نحن والعالم كنا أمام اختبار غير مسبوق على كافة المستويات، وفى مواجهة أخطار اقتصادية غير متوقعة، وأمام تحديات غير معروفة المدى.. أثبت الكويتيون قدرتهم على مواجهة الكوارث والعبور بالدولة إلى بر الأمان".