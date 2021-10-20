إغلاق قاعدة للبحرية الأمريكية في ماريلند بسبب تهديد بوقوع تفجير

أكدت إدارة قاعدة للبحرية الأمريكية في ولاية ماريلند إغلاق الموقع بسبب بلاغ عن هجوم مزعوم قد يقع فيه. وأكدت إدارة قاعدة الإمداد للبحرية الأمريكية في بلدة بيثيسدا على حسابها في "تويتر" اليوم الخميس أن جميع بواباتها مغلقة الآن أمام حركة النقل غير الضروري، والتحقيق جار في ورود تهديد بوجود قنبلة ومطلق نار في الموقع.

وأوضحت إدارة القاعدة أنها تلقت رسالة مفادها أن هناك قنبلة مزروعة قرب العمارة رقم 10 القريبة من القاعدة، مؤكدة أنها طلبت من جميع الموظفين اللجوء إلى المأوى، فيما وصل عناصر للأمن إلى الموقع.

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