رابط تسجيل الدخول على منصة مدرستي 1443 عبر schools.madrasati بحساب ميكروسوفت لتسجيل الحضور

تبدأ منصة مدرستي التعليمية في استقبال طلاب المملكة العربية السعودية في العام الدراسي الجديد، وذلك في إطار الظروف الاستثنائية الصعبة التي تعيشها البلاد في الفترة الحالية بسبب جائحة كورونا، حيث يتمكن الطلاب من الحصول علي الدروس التعليمية بشكل أونلاين، لجميع الصفوف الدراسية الابتدائية والمتوسط والثانوية، حيث يبحث الاف من الطلاب في الوقت الحالي عن طريقة تسجيل الدخول علي منصة مدرستي 1443 عبر حساب ميكروسوفت لمتابعة العملية التعليمية علي مدار العام الدراسي.

تسجيل الدخول على منصة مدرستي 1443

ونقدم لكم عبر موقع ثقفني الاخباري خطوات تسجيل الدخول علي منصة مدرستي التعليمية السعودية بشكل سهل وبسيط، وذلك بعد فتح المنصة أبوابها إلي الطلاب بداية من الساعة 3.30 عصراً وحتي الساعة 7 مساء علماً بأن الحضور مهم لجميع الطلاب بعد تطبيق الاجراءات الاحترازية وتطبيق اللقاح علي الطلاب قبل بدء العام الدراسي الجديد، ويمكن للطلاب تطبيق اجراءات المتابعة والحضور عن طريق الدخول علي المنصة، والضغط علي أيقونة تسجيل الحضور، ومن ثم يتم الدخول علي واجباتي، ويقوم الطالب باختيار الدرس المرغوب فيه، وثم يتم حضور الدرس وسماع الشرح وحل الاسئلة اليومية الموجودة عليه، وإرسالها الي المعلم، ومن ثم يتم الحصول علي نتيجة التقييم.

خطوات تسجيل الدخول علي منصة مدرستي لتسجيل الحضور

وباعتبار منصة مدرستي من المنصات الرقمية العالمية التي وضعت بصمة لها في أذهان الطلاب، يمكن الآن تسجيل الدخول عبر المنصة الرقمية لمتابعة وسير العملية التعليمية لجميع الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، عبر اتباع الخطوات التالية.

في البداية قم عزيز الطالب بالدخول علي رابط منصة مدرستي التعليمية.

ومن ثم قم بالضغط علي حساب ميكروسوفت.

قم بتسجيل كافة البيانات المطلوبة أمامك من الاسم وكلمة المرور.

اضغط علي كلمة تسجيل الدخول.

وخلال ثوان تكون داخل منصة مدرستي.

منصة مدرستي وزارة التعليم

ويتمكن الطلاب في حالة مواجهتهم أي مشاكل فنية أو تقنية أن يقوموا بالتواصل مع الدعم الفني للمنصة، وذلك عبر الخط الساخن 320033988، وفي وقت قصير يتم الرد علي جميع الشكاوي والاستفسارات الخاصة بالطلبة والمعلمين، حيث تسعى الوزارة في تحقيق تعليم جيد وممتع للجميع.