أخبار اليمن : شهيدان و4 جرحى بعدوان سعودي على صعدة

شهيدان و4 جرحى بعدوان سعودي على صعدة
جددت قوات العدو السعودي، اليوم قصفها للأحياء السكنية والأسواق ومزارع المواطنين بمحافظة صعدة، حيث واصلت التصعيد بالأسلحة الرشاشة وقذائف المدفعية والغارات الجوية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة 6 مدنيين.
وأوضح مصدر أمني أن الجيش السعودي فتح نيرانه باتجاه منطقة شويرة في مديرية منبه، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة 4 آخرين بينهم اثنان من المهاجرين الأفارقة.
وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن 3 غارات على مديرية سحار و3 غارات على مديرية باقم و3 غارات على مديرية الظاهر وغارة على منطقة محضة في مديرية الصفراء.
وذكر المصدر أن مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.
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