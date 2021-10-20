أخبار اليمن : 19 غارة عدوانية على مأرب والجوف وشبوة وحجة

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19 غارة عدوانية على مأرب والجوف وشبوة وحجة

شن طيران العدوان السعودي اليوم 19 غارة على محافظات مأرب والجوف وشبوة وحجة. 19 غارة عدوانية على مأرب والجوف وشبوة وحجةشن طيران العدوان السعودي اليوم 19 غارة على محافظات مأرب والجوف وشبوة وحجة. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بـ12 غارة مديرية الجوبة وغارتين مديرية رحبة في مأرب، وغارة على منطقة المرازيق في مديرية خب والشعف بالجوف. وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن 3 غارات على مديرية عسيلان في شبوة، وغارة على منطقة المزرق في مديرية حرض بحجة.

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