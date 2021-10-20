"دوت الخليج" تطلق برنامج "كوكبنا" لمواكبة قضايا البيئة

ويعد كوكب الأرض الحاضن لحاضر ومستقبل البشر، وهو يواجه الآن العديد من التحديات والمخاطر من أجل البقاء والاستدامة، لذلك يشهد العالم حالياً اهتماماً متزايداً بقضايا البيئة.

وأضحت المشاكل البيئية تشكل خطراً كبيراً على مناخ كوكب الأرض وتهدد حياة البشر، ودليل ذلك ما شهدته الفترة الأخيرة من ظواهر طبيعية مدمرة ضربت مناطق مختلفة من العالم.

ويهدف البرنامج إلى زيادة الوعي بقضايا المناخ والبيئة من خلال طرح حلول مبتكرة للمشاهدين وتقديم أسلوب حياة مختلفاً صديقاً للبيئة، كما يسلط الضوء على القضايا البيئية المهمة ويتناول الفرص الاقتصادية الواعدة إذا أيقنت دول العالم أهمية الحفاظ على المناخ.

ويهتم البرنامج بمتابعة خطط الاستدامة الدولية وفرص زيادة استخدام الطاقة البديلة والتحول الذي سيحدث في عالم الطاقة والمدن الذكية المرتبط بالطاقة النظيفة.

ويناقش البرنامج أيضاً الفرص المستقبلية المطروحة للتنمية، ويعرض المشاريع الريادية من حول العالم التي تساهم في خطة الاستدامة والمحافظة على البيئة. ففي كل حلقة من حلقات البرنامج تقدم مشكلة بيئية مختلفة مع بعض الحلول للأفراد والمؤسسات للحد من هذه المشكلة، وكذلك مقابلات حصرية مع مسؤولين من دول العالم.

يسلط برنامج "كوكبنا" الضوء كذلك على أهم الأحداث والمؤتمرات العالمية المرتبطة بملف التغير المناخي ويوفر تغطية شاملة للأحداث من جميع زواياها المهمة للمشاهد بشكل شيّق يتضمن تقارير وصور حصرية وشرح مبسط للمفاهيم المتعلقة بالموضوع ضمن إطار قصصي وصوري ملفت مع طرح المعلومات عبر أحدث التقنيات التلفزيونية التي تساهم في تسهيل تلقي المعلومة لدى المشاهد بدون ملل.

البرنامج تقدمه الإعلامية شانتال صليبا في حلقات أسبوعية، ويتكون من ثلاث فقرات تعرض حديث الساعة بما يخص هذه القضية وأهم الأحداث المتعلقة بها من حول العالم، كما يتم طرح مشكلة أو تحدي يواجه البيئة مع طرح بعض الحلول المبتكرة، وذلك باستضافة ضيوف من الخبراء. كما يعرض البرنامج قصة مصورة بطريقة سينمائية من حول العالم تعرض مشروعاً ريادياً متعلقاً بموضوع الاستدامة والطاقة البديلة والأمن الغذائي من حول العالم.

"كوكبنا" يعرض حصرياً على شاشة قناة دوت الخليج يوم الجمعة الساعة 12:30 بتوقيت جرينيتش (16:30 بتوقيت أبوظبي).