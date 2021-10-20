البرهان يؤكد حرص الجيش والمكون المدني على إنجاح "الانتقال"

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالى في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، "حرص القوات المسلحة والمكون المدني على إنجاح الفترة الانتقالية، وصولا إلى حكومة مدنية منتخبة تلبي تطلعات الشعب السوداني".

وشدد البرهان لدى لقائه وزيرة الشؤون الإفريقية بالخارجية البريطانية، فيكي فورد، الأربعاء، على "الالتزام بالوثيقة الدستورية، والحفاظ على الشراكة بين المكونين العسكري والمدني".

كما أشار إلى "متانة وأزلية العلاقات السودانية البريطانية، وحرص السودان على تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين"، مشيدا بـ"الدعم الذي ظلت تقدمه بريطانيا للسودان لتحقيق التحول الديمقراطي".

من جانبها، أثنت فورد على الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الانتقالية، على رأسها توقيع اتفاق جوبا للسلام، وإعفاء وتخفيف الديون على السودان، وعودة التعامل مع المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية.

وأشادت وزيرة الشؤون الإفريقية بالقوانين التي تم سنها، وتلك التي تم تعديلها، و"القدر الكبير المتاح من الحريات للمواطنين".

كما تناول اللقاء بين الجانبين، قضايا الحوار الاستراتيجي بين السودان والمملكة المتحدة، المتمثلة في التعاون العسكري في كافة المجالات العسكرية ودعم المملكة للاقتصاد السوداني، ودخول الاستثمارات البريطانية المختلفة للبلاد، وتبادل الخبرات، وتقديم العون الفني، وتحقيق العدالة الانتقالية والتعاون مع المحكمة الجنائية.

والتقى كذلك النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، بفورد والوفد المرافق لها، حيث بحث اللقاء تطورات الأوضاع السياسية بالبلاد، و"ضرورة العمل المشترك بين كافة الأطراف السياسية لتحقيق الاستقرار، والمضي قدما في قضايا التنمية".