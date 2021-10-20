نبيه برى يؤكد أهمية استثناء لبنان من ضوابط قانون قيصر

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، أهمية قيام الولايات المتحدة الأمريكية باستثناء لبنان من ضوابط قانون قيصر فى عملية استيراد الغاز والكهرباء إلى الأراضى اللبنانية عبر سوريا.





جاء ذلك خلال لقائه اليوم الوسيط الأمريكى الجديد فى المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، "آموس هوكشتاين" والوفد المرافق بحضور السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثى شيا.

ويعد "قانون قيصر"، أحد العراقيل أمام لبنان فى عملية استيراد الكهرباء والغاز عبر الأراضى السورية، حيث أن القانون الذى أقرته الولايات المتحدة العام الماضى يفرض عقوبات على كل من يتعامل مع النظام السورى.

وتناول "برى"، خلال اللقاء، العديد من الملفات وخصوصا ملف ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان واسرائيل، حيث أكد على إتفاق الاطار الذى أُعلن فى أكتوبر من العام الماضى.

وأشار رئيس المجلس إلى وجود فرصة جديدة لإستئناف المفاوضات فى الناقورة (جنوبى لبنان) مع المساعى الأمريكية الجديدة التى تبذل فى هذا الإطار.

وأكدت رئاسة مجلس النواب اللبنانى أن الموفد الأمريكى عكس لرئيس مجلس النواب نبيه برى أجواء تفاؤلية بالتقدم إيجابا حول الموضوعات التى طرحت خلال اللقاء اليوم.