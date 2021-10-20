بولندا: مهاجرون غير شرعيين حاولوا اقتحام حدودنا مع بيلاروس

قال جهاز حرس الحدود في بولندا، اليوم الأربعاء، إن مهاجرين غير شرعيين حاولوا اقتحام حدود البلاد مع بيلاروس، ما اضطر أفراد الحرس لـ"استخدام القوة والغاز ضدهم".
ووفقا لحرس الحدود البولنديين، فإن نحو 6 أشخاص "ألقوا الحجارة والقطع الخشبية على حرس الحدود وأفراد الجيش، وساعدهم في ذلك موظفو الخدمات البيلاروسية".
وأشار بيان الحرس إلى أن "المهاجرين على الجانب البيلاروسي يمتلكون أدوات خطيرة (فؤوس وسكاكين)".
وأضاف: "فيما يتعلق بالمهاجرين الذين دمروا السياج الحدودي، تم تطبيق تدابير الردع، بما في ذلك استخدام الغاز، كما تمت إعادة 16 مهاجرا غير شرعي إلى خط الحدود مع بيلاروسيا".
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